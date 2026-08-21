Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Super League: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής – Τη Δευτέρα το Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

Σε τρεις δόσεις θα διεξαχθεί το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Super League ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Την Κυριακή 30 Αυγούστου θα αγωνιστούν ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ, ενώ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα διεξαχθεί ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία.

Η αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Super League θα ανοίξει το Σάββατο με τις αναμετρήσεις Βόλος – Ηρακλής και Παναιτωλικός – Καλαμάτα.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 29/8

19:30 Βόλος-Ηρακλής
21:30 Παναιτωλικός-Καλαμάτα

Κυριακή 30/8

19:30 Άρης-ΟΦΗ
20:15 Ατρόμητος-ΠΑΟΚ
21:00 Αστέρας Aktor-Ολυμπιακός
21:00 Κηφισιά-ΑΕΚ

Δευτέρα 31/8

19:30 Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
274
136
126
119
97
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ολυμπιακός κατά Αλαφούζου για τα τηλεοπτικά: «Αντί να έρχεστε ως πρόεδρος της Super League έρχεστε με θεωρίες ως Παναθηναϊκός»
Ο Γιάννης Αλαφούζος προτείνει τα έσοδα των 14 ΠΑΕ από τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα να καταλήγουν σε ένα ταμείο και να γίνεται ανακατανομή υπέρ των μικρομεσαίων ομάδων
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Γιάννη Αλαφούζο 6
Newsit logo
Newsit logo