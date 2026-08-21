Super League: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής – Τη Δευτέρα το Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

Η Super League ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Την Κυριακή 30 Αυγούστου θα αγωνιστούν ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ, ενώ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα διεξαχθεί ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία.

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Η αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Super League θα ανοίξει το Σάββατο με τις αναμετρήσεις Βόλος – Ηρακλής και Παναιτωλικός – Καλαμάτα.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 29/8

19:30 Βόλος-Ηρακλής

21:30 Παναιτωλικός-Καλαμάτα

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Κυριακή 30/8

19:30 Άρης-ΟΦΗ

20:15 Ατρόμητος-ΠΑΟΚ

21:00 Αστέρας Aktor-Ολυμπιακός

21:00 Κηφισιά-ΑΕΚ

Δευτέρα 31/8

19:30 Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός