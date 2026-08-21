Super League: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής – Τη Δευτέρα το Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

Η Super League ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Την Κυριακή 30 Αυγούστου θα αγωνιστούν ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ, ενώ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα διεξαχθεί ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία.
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Η αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Super League θα ανοίξει το Σάββατο με τις αναμετρήσεις Βόλος – Ηρακλής και Παναιτωλικός – Καλαμάτα.
🗓 Πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2026-27#slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan #MD2 pic.twitter.com/kkN6z0I0ty— Super League Greece (@Super_League_GR) August 21, 2026
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Σάββατο 29/8
19:30 Βόλος-Ηρακλής
21:30 Παναιτωλικός-Καλαμάτα
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Κυριακή 30/8
19:30 Άρης-ΟΦΗ
20:15 Ατρόμητος-ΠΑΟΚ
21:00 Αστέρας Aktor-Ολυμπιακός
21:00 Κηφισιά-ΑΕΚ
Δευτέρα 31/8
19:30 Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός