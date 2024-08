Σβεν Γκόραν Έρικσον: Ατρόμητος μπροστά στο θάνατο, δεν έχασε λεπτό τη δίψα για ζωή

Ο θρυλικός προπονητής Σβεν Γκόραν Έρικσον δεν είναι πια ανάμεσά μας. Αντιμετώπισε με τεράστιο θάρρος τον καρκίνο αλλά τελικά νικήθηκε και πέθανε σε ηλικία 76 ετών τη Δευτέρα (26.08.2024), μόλις σε 7 μήνες!

Πριν από μερικές μέρες, ο σπουδαίος Σουηδός προπονητής Σβεν Γκόραν Έρικσον που έβλεπε το τέλος, λόγω του καρκίνου, να πλησιάζει θέλησε να κάνει την τελευταία του δημόσια εμφάνιση με ένα βίντεο που ράγισε καρδιές και να αποχαιρετήσει τον κόσμο στέλνοντας παράλληλα ένα δυνατό μήνυμα.

«Ελπίζω ότι θα με θυμάστε ως έναν θετικό τύπο, που προσπαθούσε να κάνει ό,τι μπορούσε. Μην λυπάστε. Χαμογελάστε. Σας ευχαριστώ για όλα – προπονητές, παίκτες, το κοινό. Ήταν όλα φανταστικά. Φροντίστε τον εαυτό σας, φροντίστε τη ζωή σας και ζήστε την. Αντίο!».

Η ανακοίνωση του θανάτου του Σβεν Γκόραν Έρικσον το μεσημέρι της Δευτέρας (26.08.2024) βύθισε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο στο πένθος.

Ο Σβεν Γκόραν Έρικσον είχε καρκίνο στο πάγκρεας και γνώριζε από την πρώτη στιγμή ότι ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός του. Ήταν όμως συμβιβασμένος με το τέλος που ερχόταν. Και προτού φτάσει αυτό το φινάλε, φρόντισε μέχρι να πέσουν οι τίτλοι τέλους να ζήσει ό,τι δεν είχε καταφέρει μέχρι την τελευταία στιγμή.

Μέχρι και στον πάγκο της Λίβερπουλ, που τόσο ονειρευόταν ως επαγγελματίας προπονητής, πρόλαβε να καθίσει για ένα παιχνίδι.

Είχε παραιτηθεί από την τελευταία του δουλειά, ως αθλητικός διευθυντής της Καρλσταντ στην πατρίδα του, τη Σουηδία, τον προηγούμενο Φεβρουάριο, εξαιτίας αυτού που περιέγραψε τότε ως «θέματα υγείας που βρίσκονται υπό διερεύνηση».

Τον Ιανουάριο του 2024 ο Έρικσον είχε αποκαλύψει πως πάσχει από καρκίνο και έχει έναν χρόνο ζωής στην καλύτερη περίπτωση. Αυτός ήταν και ο λόγος που σταμάτησε την καριέρα του.

«Όλοι καταλαβαίνουν ότι έχω μια ασθένεια που δεν είναι ιάσιμη. Όλοι μαντεύουν ότι πρόκειται για καρκίνο και έτσι είναι. Αλλά πρέπει να παλέψω όσο περισσότερο μπορώ», ανέφερε για την υγεία του.

Πριν από λίγες ημέρες, μιλώντας σε ένα συγκινητικό ντοκιμαντέρ του Amazon Prime για τη ζωή του με τίτλο «Sven» μοιράστηκε ένα συγκλονιστικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα, αισθανόμενος ότι χρόνος του πάνω στη Γη ολοκληρώνεται.

Ο καρκίνος είχε αρχίσει να αφήνει τα έντονα σημάδια του στο ταλαιπωρημένο πρόσωπό του που όμως δεν έχανε το κουράγιο για ζωή.

Στο ντοκιμαντέρ αναλογίζεται τη ζωή του και τη γεμάτη ποδοσφαιρική του καριέρα ενώ δεν ξεχνάει ότι εκπλήρωσε το όνειρό του να κάτσει στον πάγκο της Λίβερπουλ, σε ένα παιχνίδι legends απέναντι στον Άγιαξ, τον περασμένο Μάρτιο.

Κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ, ο πρώην προπονητής ποδοσφαίρου, ο οποίος ζούσε στη Σουηδία, φαίνεται να μιλάει ενώ κάθεται δίπλα στη λίμνη Φράικεν, κοντά στο σπίτι της οικογένειάς του στο Βάρμλαντ. «Πάντα σκεφτόμουν ότι αυτό είναι ένα υπέροχο μέρος για να πεθάνω» είπε κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ, ενώ κοιτούσε τη λίμνη. «Οι στάχτες θα μπορούσαν να ριχτούν στο νερό εδώ» πρόσθεσε.

«Είχα μια καλή ζωή, ναι. Νομίζω ότι όλοι φοβόμαστε τη μέρα που θα τελειώσει η ζωή, όταν θα πεθάνουμε. Αλλά η ζωή έχει να κάνει και με τον θάνατο. Πρέπει να μάθεις να τον αποδέχεσαι για αυτό που είναι.

Ας ελπίσουμε ότι στο τέλος, ο κόσμος θα πει “Ναι, ήταν καλός άνθρωπος”, αλλά δεν θα το πουν όλοι αυτό. Ελπίζω ότι θα με θυμάστε ως έναν θετικό τύπο, που προσπαθούσε να κάνει ό, τι μπορούσε. Μην λυπάστε. Χαμογελάστε. Σας ευχαριστώ για όλα, προπονητές, παίκτες, το κοινό. Ήταν όλα φανταστικά. Φροντίστε τον εαυτό σας, φροντίστε τη ζωή σας και ζήστε την. Αντίο!» έλεγε μεταξύ άλλων, ανατριχιάζοντας τους πάντες.

Ο Σουηδός έγινε ο πρώτος ξένος προπονητής της ανδρικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αγγλίας το 2001, προπονώντας τη λεγόμενη «χρυσή γενιά» παικτών, όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο Στίβεν Τζέραρντ, ο Γουέιν Ρούνεϊ και ο Φρανκ Λάμπαρντ.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, βρέθηκε σε μια σειρά από ευρωπαϊκούς συλλόγους υψηλού προφίλ, όπως η Μπενφίκα, η Ρόμα, η Φιορεντίνα, η Σαμπντόρια και η Λάτσιο.

Ο Έρικσον έφυγε από την εθνική Αγγλίας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006.

Ήταν ο πρώτος ξένος προπονητής στα «τρία λιοντάρια», οδηγώντας τους Άγγλους τρεις διαδοχικές φορές σε προημιτελικά των Παγκοσμίων Κυπέλλων του 2002 και του 2006 και στο Euro 2004.

Λόγω των προβλημάτων υγείας του, παραιτήθηκε από αθλητικός διευθυντής στη σουηδική ομάδα Karlstad τον Φεβρουάριο του 2023.

Μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης του καρκίνου του, ο Έρικσον πραγματοποίησε την επιθυμία της ζωής του, όταν οδήγησε τους Liverpool Legends, καθώς έπαιξαν σε φιλανθρωπικό αγώνα εναντίον του Άγιαξ στο Άνφιλντ τον Μάρτιο.

