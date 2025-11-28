Συγκινεί ο Πολονάρα: «Η δεύτερη μέρα μου χωρίς αναπηρικό καρότσι, έτρεμαν τα πόδια μου»

Ο Ακίλε Πολονάρα βρέθηκε για πρώτη φορά στο γήπεδο μετά τη νέα περιπέτεια με την υγεία του και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της Ιταλίας με την Ισλανδία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ο 33χρονος Ιταλός φόργουορντ, Ακίλε Πολονάρα, πάτησε και πάλι παρκέ μετά τη διάγνωση ότι πάσχει από λευχαιμία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν αγωνίστηκε, φυσικά, στο παιχνίδι της Ιταλίας με την Ισλανδία, αλλά είδε την προσπάθεια των συμπαικτών του από κοντά μετά από πολύ καιρό.

Ο Πολονάρα αποθεώθηκε από τον κόσμο και ίδιος μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky και εξέφρασε τα συναισθήματά του.

«Τα πόδια μου έτρεμαν όταν μπήκα, ήμουν πολύ ενθουσιασμένος. Είναι η δεύτερη μέρα μου χωρίς αναπηρικό καροτσάκι, και αυτό είναι ήδη μια επιτυχία. Είμαι απίστευτα τυχερός που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, παρόλο που δεν μπόρεσα να είμαι εκεί αυτό το καλοκαίρι», δήλωσε ο Πολονάρα στο Sky. «Αν αυτοί οι τύποι είναι εδώ σήμερα, είναι επειδή είναι οι καλύτεροι που υπάρχουν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πολονάρα έκανε μεταμόσχευση προκειμένου να ξεπεράσει το πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Ο Ιταλός φόργουορντ έμεινε, μάλιστα, σε κώμα για αρκετές ημέρες και υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να χάσει τη ζωή του.