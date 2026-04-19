Συγκινημένος ο Λευτέρης Πετρούνιας για τις επιτυχίες της κόρης του στην ενόργανη γυμναστική

Η κόρη του Λευτέρη Πετρούνια, Σοφία, ξεκίνησε από πολύ μικρή τη δική της πορεία στην ενόργανη γυμναστική, συμμετέχοντας στην κατηγορία των παγκορασίδων στους αγώνες της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και ο “χρυσός” Έλληνας Ολυμπιονίκης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, με την κόρη του να αγωνίζεται στην ενόργανη γυμναστική και αποκάλυψε ότι κέρδισε τέσσερα μετάλλια. Πριν τον αγώνα της μικρής Σοφίας, σχετική ανάρτηση είχε κάνει και η μητέρα της και κορυφαία αθλήτρια, Βασιλική Μιλλούση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του Πετρούνια

“Ίσως είναι δυσκολότερο να βλέπω παρά να αγωνίζομαι! Συγχαρητήρια μικρή μου αθλήτρια! Είμαστε περήφανοι για το χαμόγελο σου πάνω απ’όλα! Τελειώσαμε τον αγώνα μας με 2 χρυσά 1 ασημένιο και ένα χάλκινο!

Η διαδρομή που ξεκινάει να είναι μαγική γεμάτη συγκινήσεις! Συγχαρητήρια σε όλη την καταπληκτική ομαδάρα του Gymnastics Stars Sports Club και στην προπονήτριά μας”.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleftherios Petrounias (@eleftherios_petrounias)

Η ανάρτηση της Βασιλικής Μιλλούση

“Για τη μικρή μου αθλήτρια, που αύριο θα ξεκινήσει το ταξίδι της στον πρωταθλητισμό, με την πρώτη της συμμετοχή στην προκριματική φάση της ενόργανης γυμναστικής, στην κατηγορία των παγκορασίδων, στους αγώνες της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καλή επιτυχία λοιπόν σε αυτόν τον δύσκολο δρόμο που ξεκινάει και κανείς δεν ξέρει μέχρι πού θα φτάσει, γιατί το σημαντικό είναι να νιώσεις αυτή την καθημερινή κούραση, την προσπάθεια, αυτή την πειθαρχία στην καθημερινότητα που γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική αλλά τόσο σημαντική και συναρπαστική, που με λίγα πράγματα μπορεί να συγκριθεί!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vasiliki Millousi (@vasilikimillousi)

Καλή αρχή παιδί μου, εύχομαι ο δρόμος που θα φτιάξεις να είναι αυτός που σε γεμίζει”.