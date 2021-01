Συγκίνησαν οι παίκτες της Άιντραχτ Φρανκφούρτης για τον οπαδό τους (pics)

Ένας από τους πιο γνωστούς οπαδούς της Άιντραχτ Φρανκφούρτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 37 ετών και οι παίκτες της γερμανικής ομάδας τον τίμησαν πριν την έναρξη του αγώνα με τη Σάλκε.

Ο άτυχος οπαδός πέθανε λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα και με το που έγινε γνωστό το γεγονός, η Άιντραχτ δεν έχασε την ευκαιρία να αποτίνει φόρο τιμής μέσα στο γήπεδο.

Μία γωνιά δημιουργήθηκε για εκείνον με κεράκια, λουλούδια και σημαίες της ομάδας, ενώ οι ποδοσφαιριστές πήγαν αγκαλιασμένοι στο σημείο, κάνοντας viral τις ιδιαίτερα συγκινητικές φωτογραφίες.

Eintracht Frankfurt players gave a special tribute to a 37-year-old fan who had passed away before their game 🙏 pic.twitter.com/4HimTvQcxL