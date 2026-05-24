Συγκίνησε ο Κώστας Παπανικολάου: «Αυτό είναι για σένα Κανέλλα μας»

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 4η φορά το τρόπαιο της Euroleague, επικρατώντας με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four, με τον Κώστα Παπανικολάου να σηκώνει την κούπα στην απονομή του Telekom Center Athens.

Μετά το φινάλε του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Κώστας Παπανικολάου έκανε λόγο για ανταμοιβή των κόπων των παικτών και ολόκληρου του Ολυμπιακού, ενώ έκανε μία ειδική αφιέρωση στην Κανέλλα Χρυσονίδου, διευθύντρια εισιτηρίων της “ερυθρόλευκης” ΚΑΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Παπανικολάου

“Αυτά που έχω στο μυαλό μου κι αυτά που έχω στην καρδιά μου δεν μπορούν να περιγραφούν με λόγια. Είχαμε πέντε χρόνια παρουσίας στα Final Four χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλος. Ήρθε η ώρα να μοιράσουμε κι εμείς χαρά στον κόσμο μας που ήτανε εκπληκτικότατος.

Δεν μπορώ να πω δικαίωση γιατί δεν μας αδικούσε κάποιος τις προηγούμενες χρονιές, εμείς αδικούσαμε σε αρκετά πράγματα, τους εαυτούς μας. Είναι επιτέλους η ανταμοιβή των κόπων. Και ο χαρακτήρας που δείξαμε. Αυτό το τρόπαιο είναι για τον κόσμο μας, για τις οικογένειές μας”.

Η ειδική αφιέρωση στην Κανέλλα: “Αυτό είναι για σένα Κανέλλα μας, ξέρουμε ότι δίνεις τη δική σου μάχη, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, είναι για σένα”.