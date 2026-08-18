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Αθλητικά

Συγκινητικός Τάισον για Κωνσταντέλια: «Σ’ αγαπάω αγόρι μου, ο κόσμος είναι δικός σου μάγε»

Το τρομερό “δίδυμο” του ΠΑΟΚ “σπάει” και ο Βραζιλιάνος λέει “αντίο” στον Έλληνα μεσοεπιθετικό
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχαιρέτησε τους παίκτες του ΠΑΟΚ και ετοιμάζεται για τη νέα σελίδα στην καριέρα του, που τον βρίσκει στην Ντόρτμουντ. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αφήνει την ομάδα που ανδρώθηκε και μεγαλούργησε, κάνοντας “μαγικά” εντός αγωνιστικού χώρου, έχοντας σαν άξιους συμπαραστάτες τους Τάισον και Ζίβκοβιτς.

Μάλιστα, με τον Βραζιλιάνο έμπειρο μέσο είχε δημιουργήσει μια στενή σχέση φιλίας, κάτι που φαινόταν από τις αντιδράσεις των δυο ποδοσφαιριστών μετά από κάποιο γκολ ή από μια εντυπωσιακή φάση. Ο Τάισον έστειλε το δικό του διαδικτυακό “αντίο” στον πρώην συμπαίκτη του στον ΠΑΟΚ, αποχαιρετώντας τον Γιάννη Κωνσταντέλια με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Η ανάρτηση του Τάισον:

“Γιάννη Κωνσταντέλια, πήγαινε και να είσαι ευτυχισμένος, αγόρι μου! Ο κόσμος είναι δικός σου και πρέπει να σε γνωρίσει, μάγε! Είμαι τόσο χαρούμενος για σένα!

Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε τη δυνατότητα να αγωνιστώ στο πλευρό σου για σχεδόν τέσσερα χρόνια και να μοιραστώ μαζί σου τόσες πολλές στιγμές όλο αυτό το διάστημα.

Θα μου λείψεις πάρα πολύ, όμως θα είμαι πάντοτε εδώ, θα σε στηρίζω και θα θυμάμαι όλες τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε μαζί.

Δεν θα είσαι ποτέ μόνος. Να θυμάσαι ότι θα βρίσκομαι πάντα στο πλευρό σου, ακόμη και από μακριά, θα πανηγυρίζω για σένα και θα σου στέλνω όλη τη θετική μου ενέργεια.

Θα σε σκέφτομαι κάθε φορά που θα πατάω στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και σε πολλές στιγμές της ζωής μου.

ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟ!

Σ’ ΑΓΑΠΩ, ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ! ΠΕΤΑ ΨΗΛΑ! Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ, ΜΑΓΕ!”

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