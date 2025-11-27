Συγκλονιστικός Ακίλε Πολονάρα: Αποθεώθηκε στο παιχνίδι της Ιταλίας με την Ισλανδία

Ο Ακίλε Πολονάρα ήταν στο γήπεδο της Ρώμης για να παρακολουθήσει το παιχνίδι τις Ιταλίας με την Ισλανδία και αποθεώθηκε από όσους βρίσκονταν στο γήπεδο.
Μαζί με τον Τζίτζι Ντατόμε ήταν ο Ακίλε Πολονάρα στο γήπεδο για να δουν την εθνική Ιταλίας. Ο μαχητής της ζωής παρουσιάστηκε ως ο 13ος παίκτης της ομάδας και δέχτηκε καθολική αποθέωση από τους φιλάθλους. Αυτός ανταπέδωσε για τη θερμή υποδοχή που δέχτηκε.
13th man #FIBAWC | @ilpupazzo33 @italbasket pic.twitter.com/gPWPKJTK3x— FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) November 27, 2025
Να θυμίσουμε ότι, ο Ακίλε Πολονάρα πέρασε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, φτάνοντας μέχρι και σε τεχνητό κώμα μετά από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν έπειτα από μεταμόσχευση μυελού των οστών.
Οι γιατροί του έδιναν μόλις 10% πιθανότητες επιβίωσης, όμως αυτός τα κατάφερε ξανά και βρέθηκε στο γήπεδο για να δεχτεί την καθολική αποθέωση από το κοινό.