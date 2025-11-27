Αθλητικά

Συγκλονιστικός Ακίλε Πολονάρα: Αποθεώθηκε στο παιχνίδι της Ιταλίας με την Ισλανδία

Ο Ιταλός βρέθηκε στο γήπεδο της Ρώμης για το παιχνίδι της Εθνικής Ιταλίας
Ο Ακίλε Πολονάρα με τον Τζίτζι Ντατόμε
Ο Ακίλε Πολονάρα με τον Τζίτζι Ντατόμε/ FIBA

Ο Ακίλε Πολονάρα ήταν στο γήπεδο της Ρώμης για να παρακολουθήσει το παιχνίδι τις Ιταλίας με την Ισλανδία και αποθεώθηκε από όσους βρίσκονταν στο γήπεδο.

Μαζί με τον Τζίτζι Ντατόμε ήταν ο Ακίλε Πολονάρα στο γήπεδο για να δουν την εθνική Ιταλίας. Ο μαχητής της ζωής παρουσιάστηκε ως ο 13ος παίκτης της ομάδας και δέχτηκε καθολική αποθέωση από τους φιλάθλους. Αυτός ανταπέδωσε για τη θερμή υποδοχή που δέχτηκε.

 

Να θυμίσουμε ότι, ο Ακίλε Πολονάρα πέρασε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, φτάνοντας μέχρι και σε τεχνητό κώμα μετά από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν έπειτα από μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Οι γιατροί του έδιναν μόλις 10% πιθανότητες επιβίωσης, όμως αυτός τα κατάφερε ξανά και βρέθηκε στο γήπεδο για να δεχτεί την καθολική αποθέωση από το κοινό.

