Συγκλονιστικός Ακίλε Πολονάρα: Αποθεώθηκε στο παιχνίδι της Ιταλίας με την Ισλανδία

Ο Ακίλε Πολονάρα ήταν στο γήπεδο της Ρώμης για να παρακολουθήσει το παιχνίδι τις Ιταλίας με την Ισλανδία και αποθεώθηκε από όσους βρίσκονταν στο γήπεδο.

Μαζί με τον Τζίτζι Ντατόμε ήταν ο Ακίλε Πολονάρα στο γήπεδο για να δουν την εθνική Ιταλίας. Ο μαχητής της ζωής παρουσιάστηκε ως ο 13ος παίκτης της ομάδας και δέχτηκε καθολική αποθέωση από τους φιλάθλους. Αυτός ανταπέδωσε για τη θερμή υποδοχή που δέχτηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε ότι, ο Ακίλε Πολονάρα πέρασε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, φτάνοντας μέχρι και σε τεχνητό κώμα μετά από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν έπειτα από μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Οι γιατροί του έδιναν μόλις 10% πιθανότητες επιβίωσης, όμως αυτός τα κατάφερε ξανά και βρέθηκε στο γήπεδο για να δεχτεί την καθολική αποθέωση από το κοινό.