Συγκλονίζει πρώην παίκτης της Τσέλσι: «Μου έχουν μείνει λίγες μέρες ζωής, αγωνίζομαι για να επιβιώσω»

Ραγίζει καρδιές ο άλλοτε παίκτης της Τσέλσι, Λαμίσα Μουσοντά. Ο Βέλγος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής -με ρίζες από τη Ζάμπια- δίνει τεράστια μάχη τα τελευταία δύο χρόνια με μια πολύ σοβαρή και σπάνια ασθένεια.

Ο 33χρονος Μουσόντα αποκάλυψε πως η εν λόγω ασθένεια έχει καταβάλει τόσο πολύ τον οργανισμό του που του απομένουν μόλις λίγες ημέρες ζωής! Ο Βέλγος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες της Άντερλεχτ και το 2012 έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, φορώντας τη φανέλα της Τσέλσι, όπου κι αγωνίστηκε για 1,5 χρόνο στην ομάδα Νέων.

Τον Ιανουάριο του 2022 -όμως- και σε ηλικία μόλις 28 ετών, είπε “αντίο” στην ποδοσφαιρική δράση”.

Το συγκλονιστικό μήνυμά του:

“Καθώς συνειδητοποιώ ότι μου απομένουν μόνο λίγες ημέρες, συνειδητοποιώ επίσης πως είχα πολλούς ανθρώπους στο πλευρό μου και θα κρατώ για πάντα τις αναμνήσεις αυτές στην καρδιά μου. Η ζωή είναι δύσκολη, αλλά η θέα είναι υπέροχη

Η ζωή είναι γεμάτη από σκαμπανεβάσματα και κανείς δεν μπορεί πραγματικά να καταλάβει τον πόνο που περνάς. Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν ιδιαίτερα δύσκολα και εξαντλητικά για μένα.

Με μεγάλη θλίψη σας ανακοινώνω ότι παλεύω να ανακτήσω την υγεία μου, κάτι που εξηγεί και την απουσία μου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναγκάστηκα να αποδεχτώ την πραγματικότητα: η κατάσταση της υγείας μου είναι κρίσιμη και πλέον αγωνίζομαι για να επιβιώσω.

Η βοήθειά σας και οι προσευχές σας θα μου ήταν πολύτιμες αυτή την περίοδο. Η οικογένειά μου κι εγώ δίνουμε τη μάχη μας και δεν θα τα παρατήσω μέχρι την τελευταία μου ανάσα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lamisha Musonda (@lamishamusonda)

Όπως μπορείτε να δείτε, είχα την τύχη να ζήσω μια τόσο όμορφη ζωή… και έχω ακόμη τόσα πολλά να προσφέρω. Υπάρχουν όμως τόσοι υπέροχοι άνθρωποι που θα ήθελα να είχα την ευκαιρία να ευχαριστήσω από κοντά. Η σκέψη ότι ίσως να μην τα καταφέρω με γεμίζει θλίψη.

Σας αγαπώ όλους”.