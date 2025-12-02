Συμφωνία Παρτιζάν – Τρινκιέρι: Ο Ιταλός προπονητής διαδέχεται τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον σερβικό πάγκο

Ο Αντρέα Τρινκιέρι επιστρέφει στην Παρτιζάν και παίρνει τη θέση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας.

Όπως αναφέρει η σερβική ιστοσελίδα “sportklub”, υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Ιταλό τεχνικό και την Παρτίζαν και το μόνο που απομένει είναι οι ανακοινώσεις.

Αρχικά ο Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος διετέλεσε ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Ελλάδας των ανδρών στο παρελθόν απέρριψε την προσφορά της Παρτιζάν. Αιτία ήταν πως δεν ήθελε να ηγηθεί της σερβικής ομάδας αμέσως μετά τον Ζέλιμιρ Ομπράντoβιτς, τον προπονητή που την είχε οδηγήσει στην κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1992 και είχε φορέσει τη φανέλα της από το 1984 έως το 1991.

Όμως η διοίκηση της Παρτιζάν επανήλθε και οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε όλες τις λεπτομέρειες όσον αφορά στους όρους της συνεργασίας τους.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι ολοκλήρωσε τη θητεία του στη Ζαλγκίρις Κάουνας το περασμένο καλοκαίρι και έκτοτε περίμενε να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Πριν τη Ζαλγκίρις, ο Τρινκιέρι εργάστηκε στην τεχνική ηγεσία της Μπάγερν Μονάχου (2020-23).

Πριν την Μπάγερν ο Τρινκιέρι ήταν τεχνικός της Παρτιζάν από το 2018-20. Με την Παρτιζάν, ο Τρινκιέρι κατέκτησε τον τίτλο τoυ Super Cup της Αδριατικής Λίγκας το 2019, αλλά και δύο Κύπελλα Σερβίας (2019 και 2020).