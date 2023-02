Η Ρέιντζερς και η Σέλτικ ετοιμάζονται για ένα ντέρμπι τίτλου στη Σκωτία και οι χούλιγκαν των δύο ομάδων έχουν ήδη αρχίσει το… ξύλο στη Γλασκώβη.

Όπως φαίνεται και σε σχετικά video που έχουν ανέβει στα social media, υπήρξαν από νωρίς συμπλοκές οπαδών και μεταξύ τους επιθέσεις σε διάφορα σημεία της πόλης, παρά τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις σε όλη τη Γλασκώβη.

Ρέιντζερς και Σέλτικ θα “μονομαχήσουν” για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στην Σκωτία, στον τελικό του Λιγκ Καπ, οποίος και θα διεξαχθεί στο γήπεδο της πρώτης.

Rangers v Celtic this morning, only just gone 9am 👀🤣



pic.twitter.com/xCuvUVDF6V