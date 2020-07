Η Γουίκομ πήρε την άνοδο στην Championship, μετά και την επικράτηση της (2-1) επί της Όξφορντ στον μεγάλο τελικό των play off της League One, με τον Αντεμπάγιο Ακινφένουα να δίνει μια καταπληκτική συνέντευξη, αμέσως μετά την επιτυχία.

Το 38χρονο «θωρηκτό» της Γουίκομ, Αντεμπάγιο Ακινφένουα, κατάφερε να… κλέψει την παράσταση, μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Όξφορντ, που της έδωσε την άνοδο στην Championship και να “τραβήξει” ακόμα και το βλέμμα του Γιούργκεν Κλοπ.

Έχοντας αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, ο Ακινφένουα δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του για την επιτυχία της ομάδας του, δίνοντας μια εκπληκτική συνέντευξη Τύπου.

«Ο μόνος από τον οποίο δέχομαι αυτή τη στιγμή να με πάρει είναι ο Κλοπ για να το πανηγυρίσουμε μαζί! Πριν από τέσσερα χρόνια ήμουν μπροστά σας και ήμουν άνεργος! Ευχαριστώ τον Θεό γιατί κάνει τα απίθανα, πιθανά. Στη ζωή και το ποδόσφαιρο, αυτό που ενδιαφέρει είναι οι γνώμες. Πριν από τέσσερα χρόνια, κάποιος είπε τη γνώμη του για εμένα και αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι η άποψη που έχεις για τον εαυτό σου. Και αισθάνομαι τυχερός και ευλογημένος που βρήκα έναν προπονητή και συμπαίκτες που να πιστεύουν σε μένα» ανέφερε ο έμπειρος επιθετικός στο flash interview, τονίζοντας ότι «θα μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του στο WhatsApp, ο Κλοπ, για να πανηγυρίσουν μαζί την κατάκτηση των πρωταθλημάτων τους».

Ο προπονητής της Λίβερπουλ φαίνεται πως… έλαβε το μήνυμα και του έστειλε ένα video με τα εξής λόγια: «Γειά σου μεγάλε! Συγχαρητήρια. Όλη σου την ζωή, ήθελες να είσαι παίκτης της Championship. Και τώρα, τελικά, είσαι εκεί. Μπράβο. Μεγάλη νίκη. Ελπίζω να γιορτάζεις κατάλληλα, έστω και σε αυτές τις περίεργες εποχές».

Ένας… άλλος εκπληκτικός και ακομπλεξάριστος ποδοσφαιρικός κόσμος!

🗣 – “Tell me what we did!? I don’t think they heard you at the back!”



📲 – “The only person that can hit me up on WhatsApp this time is Klopp so we can celebrate together!”@daRealAkinfenwa may have just given the best post-match interview ever…😂 pic.twitter.com/Ubfu5jZ1ep