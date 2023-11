Η Φλουμινένσε έγραψε ιστορία, σηκώνοντας το πρώτο Copa Libertadores στην ιστορία της, κερδίζοντας την Μπόκα Τζούνιορς στον τελικό του Μαρακανά (2-1) -στην παράταση- και ο Μαρσέλο δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του.

Η Φλουμινένσε του Μαρσέλο νίκησε την Μπόκα Τζούνιορς με 2-1 στην παράταση στο «Μαρακανά» και κατέκτησε για πρώτη φορά το Copa Libertadores.

Ο τελικός κρίθηκε στον έξτρα χρόνο, εκεί όπου οι δυο ομάδες έμειναν με παίκτη λιγότερο. Η γκολάρα του Κένεντι στο 99’ λύτρωσε τη Φλουμινένσε, βάζοντας… φωτιά στο «Μαρακανά».

Οι στιγμές ήταν συγκλονιστικές, με κάτοχο πέντε Champions League, Μαρσέλο, να ξεσπά σε δάκρυα χαράς. Ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ έγινε ο 14ος παίκτης που έχει στεφθεί τόσο πρωταθλητής Ευρώπης, όσο και πρωταθλητής Νότιας Αμερικής.

Ο Μαρσέλο έφτασε τους 28 τίτλους, αφού 25 κατέκτησε ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, το 2013 σήκωσε το Κύπελλο Συνομοσπονδιών με τη εθνική Βραζιλίας, ενώ πριν το Copa Libertadores πήρε το πρωτάθλημα Καριόκα του 2023 με τη Φλουμινένσε.

