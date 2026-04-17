Τα δεδομένα για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό σχετικά με το «εισιτήριο» του Champions League της επόμενης σεζόν

Η ΑΕΚ αποκλείστηκε από τη Ράγιο Βαγεκάνο στα προημιτελικά του Conference League και έτσι -μαζί με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό- θα δώσει τη “μάχη” για την κατάκτηση του τίτλου της Super League. Την ίδια στιγμή, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα “εισιτήρια’” που μπορεί να πάρει κάθε ομάδα, σε περίπτωση που κατακτήσει το πρωτάθλημα, ενόψει του Champions League της νέας περιόδου.

Ο Ανδρέας Δημάτος, media consultant της UEFA, σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook, έκανε μια ανάλυση, αναφερόμενος τόσο στην πρωτοπόρο των playoffs της Super League, ΑΕΚ, όσο και στην περίπτωση που ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός την προσπεράσουν και κάποιος από αυτούς κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Η σχετική ανάρτηση:

Η Φερεντσβάρος ανέβηκε με τον εξ αναβολής αγώνα της με την Πούσκας Ακάντεμι στην πρώτη θέση του ουγγρικού πρωταθλήματος και με τα τωρινά δεδομένα θα ήταν η ομάδα με την απευθείας θέση στη League Phase του επόμενου Champions League.

Oπως είναι τώρα η κατάσταση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα οι πέντε ισχυροί στα πλέι οφ του επόμενου Champions League και άρα πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ ως πρωταθλήτριας Ελλάδας θα ήταν οι: Ερυθρός Αστέρας, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Στουρμ Γκρατς και Λεχ Πόζναν.

Πλην της Στουρμ οι υπόλοιπες τέσσερις ομάδες βεβαίως θα είχαν να περάσουν από τη διαδικασία των προηγούμενων προκριματικών μέχρι να φτάσουν στα πλέι οφ.

Βάσει του συντελεστή της μετά τη χθεσινή νίκη η ΑΕΚ είναι αμέσως μετά και θα ήταν… επικεφαλής στο γκρουπ των non seeded teams μαζί με την Τσέλιε, την Ομόνοια, τη Σάμροκ Ρόβερς και την Κουπς Κουόπιο από τη Φινλανδία. Θα της αρκούσε ένας αποκλεισμός στους προηγούμενους προκριματικούς για να ανέβει στους ισχυρούς.

Τα πράγματα μπορεί να γίνουν χειρότερα, αν στην Ουκρανία κατακτήσει το πρωτάθλημα η Σαχτάρ, που είναι τώρα δεύτερη, όπως και η Ρέιντζερς στη Σκωτία. Μπορεί όμως να γίνουν και πολύ πιο ευνοϊκά αν στην Αυστρία τα καταφέρει η δεύτερη ΛΑΣΚ ή στην Πολωνία όποια από τις τρεις ομάδες καταδιώκει στους δύο και τρεις πόντους τη Λεχ Πόζναν!

Από την άλλη πλευρά ο δεύτερος σήμερα ΠΑΟΚ, ως πρωταθλητής Ελλάδας, θα ήταν δεδομένα ισχυρός στα πλέι οφ του Champions League σε όποια πιθανή ή… απίθανη εξέλιξη των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Αποκλείεται με τον συντελεστή του να μην είναι στους πέντε ισχυρούς.

Ο ΠΑΟΚ για να βρεθεί απευθείας στη League Phase του επόμενου Champions League ως πρωταθλητής Ελλάδας θα πρέπει να μην κατακτήσει τον τίτλο ούτε η Ρέιντζερς στη Σκωτία, ούτε η Σαχτάρ στην Ουκρανία, ούτε η Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία και να μην κάνει η Μίντιλαντ την ανατροπή στη Δανία.

Ως προς τον Ολυμπιακό με τα τωρινά δεδομένα, αν είναι εκείνος πρωταθλητής Ελλάδας, παραμένει δεδομένο ότι θα έπαιρνε τη θέση της Φερεντσβάρος και θα ήταν εκείνος απευθείας στη League Phase και του επόμενου Champions League.

Ο Ολυμπιακός, αν κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα, κινδυνεύει να χάσει την απευθείας θέση στο επόμενο Champions League μόνο αν η Σαχτάρ κατακτήσει το Conference League με τρεις νίκες σε ημιτελικά και τελικό…