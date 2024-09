Τα εξασφαλισμένα έσοδα Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στην Ευρώπη

Σημαντικά είναι τα έσοδα που έχουν εξασφαλίσει ήδη Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ από τη συμμετοχή τους στην League Phase του Europa League και του Conference League.

Σύμφωνα με την έγκυρη σελίδα Football meets data, ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένα 11,964 εκατ. ευρώ και ο ΠΑΟΚ 10.364 εκατ. ευρώ στο Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός 5,432 εκατ. ευρώ στο Conference League.

Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξηθούν με βάση τα αποτελέσματα και τους γύρους που πιθανώς περάσουν οι ομάδες.

Estimated (unofficial) distribution of UEFA prize money per 36 clubs in the Europa League.



Slavia 🇨🇿 leading the pack in front of Man Utd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 and Roma 🇮🇹, thanks to the CL playoff bonus.



Market pool ranking for EL/ECL is different from CL, as those rights UEFA sells separately. pic.twitter.com/BG4XH6IMui