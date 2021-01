Τα έβαλε με τους διαιτητές ο Λεμπρόν Τζέιμς (video)

«Είδα τα replay των σφυριγμάτων και αυτή είναι μια κίνηση που κάνω σε όλη την καριέρα μου. Και αν μου σφυρίζονται εμένα αυτά βήματα, τότε θέλω να το δω να γίνεται και παντού.

Είναι και αστείο γιατί στην επόμενη φάση ο Ντρέιμοντ έκανε βήματα, αλλά ο ίδιος ο διαιτητής που τα σφύριξε σε εμένα, δεν έκανε το ίδιο και για εκείνον. Και μου είπε ότι δεν έκανε βήματα. Γενικά στην καριέρα μου δεν μου σφύριζαν αυτήν την κίνηση ως βήματα».

“Obviously you’re frustrated anytime you lose, especially when you know you could have played better.” @KingJames on the #Lakers getting outscored in the second half, his frustration with some of the calls and more. pic.twitter.com/4JbiE4VNyU