Η άρση των μέτρων για τον κορονοϊό στην Αγγλία από τις 19 Ιουλίου θα σημάνει και την επιστροφή των οπαδών στις κερκίδες, αφού τα γήπεδα θα ανοίξουν πλήρως για όλους.

Όπως αναφέρουν οι Times, θα επιτρέπεται κανονικά το 100% της κάλυψης της εξέδρας και δεν θα είναι απαραίτητο το πιστοποιητικού εμβολιασμού για τους πολίτες, ώστε να εισέλθουν στο γήπεδο.

Από εκεί και πέρα όμως, δεν αποκλείεται οι ίδιες οι ομάδες, ειδικά στην Premier League να πάρουν τα δικά τους μέτρα και να ζητούν στην είσοδο το πιστοποιητικό ή κάποιο τεστ. Αυτό θα ανακοινωθεί αν χρειαστεί, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

NEW: Full crowds to return to sports events from July 19 without even need for vaccine ‘passports’ (sports may still use system voluntarily), government due to announce : https://t.co/jYKsitl15h