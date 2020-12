Τα «όργια» του Γιόκιτς έγραψαν ιστορία στο NBA (vid, pic)

Ο Νίκολα Γιόκιτς συνεχίζει να “τρελαίνει κόσμο” στο NBA, όπου είναι μακράν ο κορυφαίος σέντερ του πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια με τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς.

Ο Σέρβος έκανε “όργια” και κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη, με 19 πόντους, 18 ασίστ και 12 ριμπάουντ, για το 43ο triple double της καριέρας του. Ξεπέρασε έτσι και το ιστορικό ρεκόρ του Λεβέρ με τους Νάγκετς, ενώ ο ίδιος έγραψε ιστορία και με τις ασίστ.

Κι αυτό γιατί οι 18 που μοίρασε κόντρα στους Ρόκετς, είναι το δικό του προσωπικό ρεκόρ, αλλά παράλληλα έγινε και ο πρώτος σέντερ στο NBA με τόσες ασίστ, μετά τον θρυλικό Γουίλτ Τσάμπερλεϊν το μακρινό 1968, ήτοι 52 ολόκληρα χρόνια πριν.

🃏👀 Career-high 18 ASSISTS for Nikola Jokic.. the MOST by a center since Wilt in 1968! pic.twitter.com/brVw1r37ZL