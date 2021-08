Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε την τελευταία προσπάθεια για να κάνει δικό της τον Κιλιάν Εμπαπέ, αλλά η Παρί Σεν Ζερμέν δεν… σηκώνει το τηλέφωνο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η γνωστή ιστοσελίδα «Goal» η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε πρόταση ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν, για την απόκτηση του Κιλιάν Εμπαπέ.

Ωστόσο η γαλλική ομάδα δεν δίνει κάποια σχετική απάντηση, δείχνοντας… αδιάφορη. Η Παρί θα έχει έτσι για τη φετινή σεζόν για.. τριάδα -0 φωτιά με Εμπαπέ – Μέσι και Νεϊμάρ, με τον Αλ Κελαϊφί να προσπαθεί να μεταπείσει τον 22χρονο επιθετικό, να ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Από τη μεριά της, η Ρεάλ Μαδρίτης -βλέποντας τον νεαρό επιθετικό να θέλει να παίξει στο “Μπερναμπέου”- θα κάνει υπομονή μέχρι τον Ιανουάριο, για να τον κλείσει και να τον αποκτήσει ως ελεύθερο το καλοκαίρι.

