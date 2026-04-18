Τα ζευγάρια στα πλέι οφ του NBA: Σανς και Μάτζικ πήραν τα τελευταία εισιτήρια

Ξεχωρίζουν τα Λέικερς - Ρόκετς και Νάγκετς - Τίμπεργουβλς
Ο Γκριν των Σανς/ REUTERS

Γνωστά έγιναν πλέον όλα τα ζευγάρια των πλέι οφ του NBA σε Δύση και Ανατολή, μετά και την ολοκλήρωση των τελευταίων αγώνων στα πλέι ιν.

Οι Σανς και οι Μάτζικ ήταν οι δύο τελευταίες ομάδες που πήραν τα εισιτήρια για τα πλέι οφ του NBA.

Οι Φοίνιξ Σανς επικράτησαν άνετα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με 111-96 και κατέκτησαν την 8η θέση στη Δύση, που τους φέρνει αντιμέτωπους με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Ο Τζέιλεν Γκριν ξεχώρισε για τους νικητές με 36 πόντους (8/14 τρίποντα), 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Μπράντιν Ποντζιέμσκι είχε 23 πόντους και 10 ριμπάουντ για τους “πολεμιστές”, ενώ ο Στεφ Κάρι 17 πόντους με 3/10 τρίποντα.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 33-15, 50-45, 78-69, 111-96.

Στο Ορλάντο, οι Μάτζικ διέλυσαν τους Χόρνετς με 121-90 και κατέκτησαν την 8η θέση στην Ανατολή, που τους οδηγεί πάνω στους Πίστονς στον πρώτο γύρο των πλέι οφ.

Ο Πάολο Μπανκέρο ξεχώρισε με 25 πόντους (2/6 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Φραντς Βάγκνερ ακολούθησε με 18 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ. Ο ΛαΜέλο Μπολ μέτρησε 23 πόντους από πλευράς Σάρλοτ Χόρνετς.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 38-16, 68-37, 102-71, 121-90.

Τα ζευγάρια των πλέι οφ στο NBA

Θάντερ – Σανς
Πίστονς – Μάτζικ
Λέικερς – Ρόκετς
Καβαλίερς – Ράπτορς
Νάγκετς – Τίμπεργουλβς
Νικς – Χοκς
Σπερς – Μπλέιζερς
Σέλτικς – Σίξερς

