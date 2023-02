“Παράθυρο” επιστροφής του Τάιλερ Ντόρσεϊ σε ομάδα της Euroleague έχει ανοίξει για λίγες ημέρες, μετά και το “διαζύγιο” του Έλληνα διεθνή παίκτη με τους Τέξας Λέτζεντς

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε μεγάλη προσπάθεια να παραμείνει στην Αμερική και να κυνηγήσει το ΝΒΑ. Ο Έλληνας διεθνής αγωνίστηκε για ένα διάστημα στους Ντάλας Μάβερικς και έπειτα στη θυγατρική ομάδα, τους Τέξας Λέτζεντς, αλλά τώρα έμεινε ελεύθερος από την ομάδα της G-League, κάτι που σημαίνει πως αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Αυτή τη στιγμή, η επιστροφή του στην Ευρώπη μοιάζει… μονόδρομος. Να αναφέρουμε ότι οι ομάδες της Euroleague έχουν δικαίωμα να κάνουν προσθήκες μέχρι την 1η Μαρτίου.

Thank you, Tyler Time. Once a Legend, always a Legend. 🤝 @TDORSEY_1 pic.twitter.com/rRAm4MwYm8