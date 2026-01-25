Ταϊρίκ Τζόουνς: Ο σέντερ του Ολυμπιακού θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον μηρό και δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο μέρος της νίκης του Ολυμπιακού, με 98-85, του Κολοσσού, στη Ρόδο για τη GCL.

Μάλιστα, ο Ταϊρίκ Τζόουνς εμφανίστηκε με δεμένο το συγκεκριμένο σημείο. Μένει να φανεί πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα του νέου σέντερ του Ολυμπιακού, ενόψει και του κρίσιμου αγώνα της Πέμπτης (29.01.2026) με την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ (21:15).

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» Γιώργος Μπαρτζώκας, ενημέρωσε πως ο Αμερικανός σέντερ θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε σχετικά με την κατάσταση του Ταϊρίκ Τζόουνς: «Ο Τζόουνς έχει ένα σφίξιμο στον δικέφαλο, θα κάνει μαγνητική για να δούμε αν έχει ζημιά ή όχι. Προστατεύθηκε. Δημιουργήθηκε μια δυσκολία στο παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο μέρος, βγήκε και ο Βεζένκοφ στους 15 και μπήκαμε σε μία περίοδο νευρικότητας».

Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός έχει νοκ άουτ τον Μόρις και τον Νιλικίνα, ενώ έμειναν εκτός για λόγους προφύλαξης οι Γουόκαπ και Μιλουτίνοφ.