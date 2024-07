Τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων 2024: «Διαρροές» με πλάνα από την πρόβα της Lady Gaga στον Σηκουάνα

Η Lady Gaga θα εμφανιστεί στην Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 και στα social media έχουν εμφανιστεί πλάνα από τις πρόβες της, στις όχθες του Σηκουάνα.

Την εποχή των social media και της μαζικής πληροφόρησης, δεν θα ήταν δυνατόν, να μην είχαμε κάποιες “διαρροές” από την Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024. Κάποια από τα πλάνα που έχουν κυκλοφορήσει, αφορούν την Lady Gaga.

Η super star της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, αλλά και Σελίν Ντιόν αναμένεται να λάβουν μέρος στην αποψινή Τελετή έναρξης. Οι θαυμαστές της Lady Gaga θυμούνται στα κοινωνικά δίκτυα ότι η Αμερικανίδα ερμήνευσε, στα γαλλικά, το “La vie en rose”, της Έντιθ Πιάφ, στο “A star is born” (2018), σε σκηνοθεσία του ηθοποιού Μπράντλεϊ Κούπερ.

Σύμφωνα όμως με τις τελευταίες πληροφορίες, η Σελίν Ντιόν ίσως τραγουδήσει μόνη της το συγκεκριμένο πασίγνωστο τραγούδι.

Lady Gaga was seen rehearsing for her performance of “Mon Truc En Plume” on the banks of the River Seine for the opening of 2024 Olympic games! pic.twitter.com/mgiSKyhYlJ