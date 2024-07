Τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων 2024: Η στιγμή που η Φλόγα ανάβει στο αερόστατο και φωτίζει το Παρίσι

Δείτε τη μεγάλη στιγμή που οι Μαρί-Ζοσέ Περέκ και Τέντι Ρινέ ανάβουν την Ολυμπιακή Φλόγα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024.

Η Γαλλία το τερμάτισε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, παρουσιάζοντας μία απίστευτη γιορτή, η οποία ολοκληρώθηκε με την Ολυμπιακή Φλόγα να ανάβει μέσα σ’ ένα αερόστατο.

Το τελετουργικό ξεκίνησε με μία μυστηριώδη παρουσία πάνω σε ένα άλογο να κάνει τη διαδρομή για να παραδώσει την Ολυμπιακή σημαία, φορώντας πανοπλία, χωρίς να αποκαλυφθεί η ταυτότητά της.

