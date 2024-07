Τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων 2024: Ξεκινάει απόψε η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού στο Παρίσι

Τα… φώτα από ολόκληρο τον πλανήτη στρέφονται απόψε στο Παρίσι και στον Σηκουάνα, για την Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 (20:30, Newsit.gr, ΕΡΤ1). Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας για την ιστορική αυτή στιγμή.

Τα πάντα είναι έτοιμα! Η μεγάλη ημέρα για την επίσημη έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 έφτασε, με τους διοργανωτές του “Παρίσι 2024” να μας παρουσιάζουν την Τελετή έναρξης που σχεδίασαν.

Το Παρίσι φιλοξενεί τους τρίτους Ολυμπιακούς Αγώνες στην ιστορία του (έπειτα το 1900 και το 1924 ), που βρίθουν καινοτομιών και αποτίουν φόρο τιμής στη γαλλική κληρονομιά, την Ιστορία, τη γαστρονομία και τον Πολιτισμό της χώρας.

Όπως γίνεται συνήθως, των ολυμπιακών αποστολών θα προηγείται η ελληνική, με σημαιοφόρους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Τελευταία θα είναι η αποστολή της οικοδέσποινας Γαλλίας.

Έχει ήδη γίνει γνωστό πως αθλητές θα “παρελάσουν” με σκάφη, διαπλέοντας τον Σηκουάνα για να καταλήξουν στο Τροκαντερό, απέναντι δηλαδή από τον Πύργο του Άιφελ.

Πάνω από 10.000 αθλητές από 206 αποστολές θα παρελάσουν στον Σηκουάνα. Οι διοργανωτές λένε πως τα πάντα θα λειτουργήσουν στην εντέλεια στον Σηκουάν, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Hours before Opening Ceremony river Seine is all deck up and ready.. view from the Bridge to Nortre Dame#Paris2024

@indraneel0 pic.twitter.com/NPu2e0z9le — Sports Express (@Xpress_Sports) July 25, 2024

Experiencing the #Paris2024 Opening Ceremony along the River Seine.pic.twitter.com/xWRzbhRnOn — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2023

Η Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 έχει σχεδιαστεί με τη μεγαλύτερη μυστικότητα, όμως οι διαρροές αφθονούν, με αναφορές στα ονόματα της Άγια Νακαμούρα, της Lady Gaga και της Σελίν Ντιόν, ενώ αναφορά γίνεται και στο ρεπερτόριο της Έντιθ Πιαφ και του Σαρλ Αζναβούρ.

Για αυτήν την κορυφαία παράσταση που θα ξεκινήσει στις 20:30 (ώρα Ελλάδας) και θα έχει διάρκεια 3:45 ωρών κατά μήκος έξι χιλιομέτρων του Σηκουάνα, μία Τελετή Έναρξης που θα γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία των Αγώνων έξω από ένα στάδιο, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της τελετής Τομά Ζολί ανέφερε πάντα ότι ήθελε να προωθήσει τη γαλλική κληρονομιά.

Επομένως, η παράσταση θα πρέπει να βασίζεται στα σκηνικά που προσφέρει η “Πόλη του Φωτός”, οι γέφυρες του Παρισιού, οι στέγες, τα μουσεία -Ορσέ, Λούβρο – και μνημεία όπως το Παλάτι του Κεραμεικού και η Παναγία των Παρισίων.

“Η έμπνευση μου για το σενάριο ήταν φυσικά η Γαλλία. Φυσικά η τεράστια ιστορία της Γαλλίας, είτε έχει να κάνει με πολιτιστική κληρονομιά ή την τέχνη που είναι πλούσια στη διάρκεια των αιώνων. Όπως και το Παρίσι και η διαδρομή στον Σηκουάνα που περιλαμβάνει διάσημα μνημεία, πλούσια σε ιστορία και πολιτισμό. Το Λούβρο για παράδειγμα, γνωστό σε όλο τον κόσμο, είναι το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως” έχει δηλώσει μεταξύ άλλων ο Νταμιάν Γκαμπιάρκ, σεναριογράφος της τελετής έναρξης.

Και φυσικά η Άγια Νακαμούρα, η πιο πολυακουσμένη γαλλόφωνη τραγουδίστρια στον κόσμο, συγκεκριμένα με το “Djadja”, μια επιτυχία του 2018 που έχει φτάσει τις 970 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Παράλληλα, Lady Gaga και Σελίν ντιόν αναμένεται να κλέψουν τις εντυπώσεις με την εμφάνισή τους και την ερμηνεία τους.

Η Σελίν Ντιόν δεν έχει τραγουδήσει ζωντανά από τον Μάρτιο του 2020, μεταξύ της παγκόσμιας κρίσης υγείας και της αποκάλυψης μιας ασθένειας που την κατατρώει, το σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου (SPR), μια σπάνια νευρολογική παθολογία, χωρίς γνωστή θεραπεία.

Ο Σερόν, ένας από τους Γάλλους “πάπες” της ντίσκο και της ηλεκτροκίνησης, έχει επίσης δει το όνομά του να επανέρχεται επίμονα από την άνοιξη. Η επιτυχία του από τη δεκαετία του 1970 “Supernature”, ένα πρώιμο φιλικό προς το περιβάλλον κομμάτι, θα ήταν ιδανικό για μια τελετή που στοχεύει να είναι οικολογικά υπεύθυνη, με έναρξη στις 20:30.

Tέλος, η έκπληξη, είναι το γαλλικό metal γκρουπ Gojira θα συνδεόταν με τη γαλλοελβετική τραγουδίστρια της όπερας Μαρίνα Βιότι, ενώ επίσης τελευταία αναφέρθηκε, η Ντούα Λίπα, η Βρετανίδα μεγασταρ με καταγωγή από το Κόσοβο.

Ο καιρός, πάντως, δεν είναι σύμμαχος των διοργανωτών. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής υπάρχει κατά διαστήματα βροχόπτωση, κάτι που προκαλεί “πονοκέφαλο”. Δείτε LIVE εικόνα από το Παρίσι.

“Φρούριο” το Παρίσι

Οι διοργανωτές έχουν στόχο η συγκεκριμένη τελετή να μείνει στην ιστορία, καθώς θα έχει διαφορετικό χαρακτήρα από τις προηγούμενες. Κατά μήκος του ποταμού, περισσότεροι από 350.000 θεατές θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τη μοναδική αυτή εμπειρία, αλλά και να συμμετάσχουν με τον τρόπο του στους εορτασμούς, σε ένα ομολογουμένως μεγάλο εγχείρημα από κάθε άποψη, καθώς σε όλη τη διαδρομή και την πόλη θα τοποθετηθούν γιγαντοοθόνες και ηχεία.

Οι γαλλικές αστυνομικές αρχές, που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια, είναι αποφασισμένες να μην αφήσουν τίποτα στην τύχη και να προστατεύσουν με οποιοδήποτε τρόπο τους τουρίστες και τους αθλητές που θα βρίσκονται στη γαλλική πρωτεύουσα.

My sneak peek into the #ParisOlympics2024 Opening tomorrow. 45,000 security personnel is deployed to guarantee the safety of the #games along the river Seine where athletes will float on barges before around 300 000 thousands of spectators #Paris

#JO24 #JeuxOlympiques2024 pic.twitter.com/vQc1RKeNZ2 — Karolina Borońska-Hryniewiecka (@K_Boronska) July 25, 2024

Η ομαλή έκβαση της παρέλασης και η ασφάλεια ήταν ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα του γαλλικού κράτους.

Για αυτό τον λόγο τουλάχιστον 45.000 αστυνομικοί και άνθρωποι των ειδικών δυνάμεων θα βρίσκονται επί ποδός εκείνη την ημέρα, ενώ, αξιοσημείωτο είναι πως η αρμόδιες αρχές έχουν προνοήσει σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, έχοντας ετοιμάσει εναλλακτικές τελετές έναρξης!

The opening ceremony at the 2024 Olympics will be the first to NOT take place in a stadium.



But plans to hold it on the River Seine are a huge logistical challenge, adding an extra burden on the locals.



@danasumlaji #Paris2024 pic.twitter.com/0LM2qEBqnu — DW Sports (@dw_sports) July 25, 2024

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά το τελευταίο διάστημα, 10.000 στρατιώτες και 20.000 ιδιωτικοί φρουροί αναμένεται να βρίσκονται σε επιφυλακή στο Παρίσι, ενώ θα υπάρχουν 150 χιλιόμετρα απαγορευμένου εναέριου χώρου γύρω από την “Πόλη του φωτός”, που θα επιβληθούν μια ώρα πριν από την έναρξη.

Ελεύθεροι σκοπευτές θα υπάρχουν σε κάθε υψηλό σημείο, σκάφη με σόναρ στον Σηκουάνα και έλεγχοι με σκύλους ανιχνευτές και ειδικούς εξουδετέρωσης βομβών.