Τελετή Εναρξης Ολυμπιακών Αγώνων: Τα λάθη των διοργανωτών που σχολιάστηκαν

Δεν έλειψαν τα λάθη στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι παρά την τεράστια προσπάθεια των Γάλλων να παρουσιάσουν μια άρτια παραγωγή

Και μπορεί κατά την ζωντανή μετάδοση της Τελετής Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι κάποια πράγματα να μην έγιναν αντιληπτά, ωστόσο, μια δεύτερη και πιο προσεκτική ματιά δείχνει ότι υπήρξαν προβλήματα.

Η πρώτη γκάφα των διοργανωτών είναι ότι έχασαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος μαζί με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη ήταν οι σημαιοφόροι της Ελλάδας.

Όλοι περίμεναν να δουν έναν από τους κορυφαίους παίκτες του ΝΒΑ να είναι επικεφαλής, αλλά ο σκηνοθέτης κατάφερε να τον κρύψει από τα πλάνα. Τον κάλυπτε η ελληνική σημαία και η ταμπέλα που έγραφε Greece.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό δεν έκρυψε την δυσαρέσκειά του ο Πρόεδρος της ΕΟΕ, Σπύρος Καπράλος.

Οι διοργανωτές υπέπεσαν και σε μια μεγάλη γκάφα. Όταν έκανε παρέλαση με το πλοίο στον Σηκουάνα η αποστολή της Νότιας Κορέας στην τελετή Έναρξης, κατά λάθος εμφανίστηκε στην οθόνη «Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας», δηλαδή η επίσημη ονομασία της Βόρειας Κορέας.

#ParisOlympics opening ceremony: IOC apologizes for mistakenly introducing South Korean athletes as North Korean



