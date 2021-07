Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν για δεύτερη φορά από τους Φοινιξ Σανς εκτός έδρας και πλέον έχουν μπροστά τους ένα… Γολγοθά για να ανατρέψουν την κατάσταση και να φθάσουν στον τίτλο.

Τα “ελάφια” θα πρέπει να κάνουν την… αντεπίθεσή τους στο Fiserv Forum, αλλά και πάλι θα χρειαστεί να “σπάσουν” την έδρα των “Ήλιων” για να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα στο NBA.

Μόνο τέσσερις ομάδες στην ιστορία του NBA όμως, έχουν καταφέρει να κατακτήσουν τον τίτλο, έχοντας βρεθεί πίσω στους τελικούς με 2-0. Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς (2016) και οι Μαϊάμι Χιτ (2006) του Λεμπρόν Τζέιμς, καθώς και οι Πόρτλαντ Μπλέιζερς το μακρινό 1977, με τους Μπόστον Σέλτικς του 1969.

Only 4 teams in NBA history have overcome a 0-2 deficit in the Finals.



2016 Cavs

2006 Heat

1977 Blazers

1969 Celtics



