Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές για τους τρεις μεγάλους τελικούς στις διοργανώσεις της, με τον Πολωνός Σιμόν Μαρτσίνιακ να ορίζεται στο Ίντερ – Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League.

Ο 44χρονος Μαρτσίνιακ έχει διευθύνει αγώνες και στην Ελλάδα, αλλά θεωρείται κορυφαίος διαιτητής σε παγκόσμιο επίπεδο και ήταν αυτός που σφύριξε τον τελικό του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ. Θα αναλάβει έτσι και τον τελικό του Champions League, με την UEFA να κάνει γνωστούς και τους διαιτητές σε Europa και Conference League.

Στο Ρόμα – Σεβίλλη στον τελικό του Europa League θα βρίσκεται ο Άγγλος, Άντονι Τέιλορ, ενώ στο Φιορεντίνα – Γουέστ Χαμ στον τελικό του Conference League θα είναι ο Ισπανός Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε.

⚽ The referees for this season’s UEFA club finals:#UCLfinal: Szymon Marciniak 🇵🇱#UWCLfinal: Cheryl Foster 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#UELfinal: Anthony Taylor 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#UECLfinal: Carlos Del Cerro Grande 🇪🇸



