Ο κορονοϊός έχει αφήσει… ξεκρέμαστες όλες τις αθλητικές διοργανώσεις και η UEFA εξετάζει όλα τα σενάρια για την ολοκλήρωση του Champions League και του Europa League έστω και αργά το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα μάλιστα, υπάρχει ήδη ένα πλάνο σε περίπτωση που υποχωρήσει ο κορονοϊός το επόμενο διάστημα κι αυτό προβλέπει την επανέναρξη του Champions League στις 7-8 Αυγούστου.

Με βάσει αυτό το σενάριο, οι πρώτοι αγώνες των «8» θα γίνουν 11-12 Αυγούστου και οι επαναληπτικοί 14-15 Αυγούστου, Η ημιτελική φάση θα πραγματοποιηθεί 18-19 και 21-22 Αυγούστου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα γίνει κανονικά στην Κωνσταντινούπολη στις 29 Αυγούστου.

Σε αυτή την περίπτωση, θα υπάρχουν αγώνες για το Champions League κάθε τρεις μέρες, ενώ η επόμενη αγωνιστική περίοδος θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, με τελείως διαφορετικό πρόγραμμα από ό,τι συνήθως.

