Ο τελικός του Champions League καθυστέρησε να ξεκινήσει στο Παρίσι, εξαιτίας προβλημάτων στην είσοδο μερίδας οπαδών της Λίβερπουλ.

Πλήθος Άγγλων προσπάθησε να εισβάλλει στο Σταντ Ντε Φρανς χωρίς εισιτήριο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν συμπλοκές με την αστυνομία, δακρυγόνα, αλλά και εγκλωβισμός των υπολοίπων οπαδών που είχαν κανονικά εισιτήρια.

Οι διοργανωτές αναγκάστηκαν έτσι να καθυστερήσουν για πάνω από μισή ώρα την έναρξη της αναμέτρησης, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Liverpool fans are still making their way into the Stade de France after severe congestion and bottle-necks caused chaos on approach to the stadium (video via @SamWallaceTel) #UCL #LFC pic.twitter.com/saDq4iLoRb