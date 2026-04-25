Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας Betsson: Ο Κυπελλούχος εξασφαλίζει παρουσία σε League Phase της νέας σεζόν

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ διεκδικούν τον τίτλο αλλά το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ θα κοντραριστούν απόψε (25/4/2026, 20:30) στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο Πανθεσσαλικό, σ’ ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλο διακύβευμα.

Κι αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ δεν διεκδικούν μόνο το Κύπελλο, αλλά και το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη νέα σεζόν. Τι σημαίνει αυτό;

O νικητής του Κυπέλλου Ελλάδας Βetsson θα έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα playoffs του Europa League (o ΠΑΟΚ θα πάρει εισιτήριο Champions League εάν τερματίσει 1ος ή 2ος και ο 3ος παίρνει το καλό εισιτήριο του Europa).

Άρα μίνιμουμ μία σίγουρη θέση στη League Phase του Conference League!

Αν ο ΟΦΗ, ειδικά, καταφέρει να κατακτήσει το δεύτερο Κύπελλο του, τότε του χρόνου θα επιστρέψει στα τελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά από τη σεζόν 2000/01, όταν και είχαν φτάσει στον 2ο γύρο του Κυπέλλου UEFA.

Αθλητικά
