Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας ΠΑΟΚ – ΟΦΗ, τελευταία αγωνιστική στη Greek Basketball League και Στέφανος Τσιτσιπάς στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρα

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (25/4/2026).

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας υπάρχουν ακόμα οι αγώνες για την τελευταία αγωνιστική της Greek Basketball League, αλλά και η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Αλεξάντερ Μπουμπλίκ για τον δεύτερο γύρο της Μαδρίτης.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/4/2026)

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ισπανίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ισπανίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:20 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS9

10:30 COSMOTE SPORT 9 HD Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών – Γυναικών τένις

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ισπανίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:30 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS10

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ισπανίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

12:30 COSMOTE SPORT 9 HD Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών – Γυναικών τένις

12:50 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS11

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αναντολού Εφές – Τουρκ Τέλεκομ Turkish Basketball Super League

13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ισπανίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:30 Novasports Premier League Φούλαμ – Άστον Βίλα Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Ίπσουιτς Sky Bet EFL Championship

14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ισπανίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:00 Novasports 1HD Αλαβές – Μαγιόρκα La Liga

15:00 Action 24 Καλλιθέα – Χανιά Super League 2

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ισπανίας (Tissot Sprint)

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Πίζα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΑΟ Μυκόνου Betsson GBL

16:30 Novasports Extra 2 Βόλφσμπουργκ – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Χάιντενχαϊμ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Άουγκσμπουργκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Κολωνία – Λεβερκούζεν Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

17:00 Novasports Start Γουλβς – Τότεναμ Premier League

17:00 Novasports 4HD Γουέστ Χαμ – Έβερτον Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Ισπανία, Χέρεζ

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD ΚΠΡ – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Χετάφε – Μπαρτσελόνα La Liga

17:30 Novasports 2HD Φέγενορντ – Γκρόνινγκεν Eredivisie

18:15 ΕΡΤ Sports 3 Κολοσσός Ρόδου – Καρδίτσα Ιαπωνική GBL

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Αρης Betsson – Πανιώνιος GBL

18:15 ΕΡΤ Sports 4 Προμηθέας Πάτρας – Ηρακλής GBL

18:15 ΕΡΤ Sports 2 ΠΑΟΚ – Μαρούσι GBL

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Ολυμπιακός GBL

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Ρόμα Serie A

19:15 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον FA Cup

19:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Νιούκαστλ Premier League

19:30 Novasports Prime Αμβούργο – Χόφενχαϊμ Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Βαλένθια – Τζιρόνα La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Σέλτικ – Φόλκερκ William Hill Scottish Premiership

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ορλάντο Μάτζικ – Ντιτρόιτ Πίστονς NBA Playoffs

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπενφίκα – Μορεϊρένσε Liga Portugal

20:30 COSMOTE SPORT 4 HD Νάπολι – Τρέντο Lega Basket Serie A

20:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΠΑΟΚ – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

21:00 Novasports Start Μπρέντα – Άγιαξ Eredivisie

21:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

21:30 Novasports 3HD Ντάρμσταντ – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Λέτσε Serie A

22:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπιλμπάο La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Φοίνιξ Σανς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ NBA Playoffs

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάντερ Μπουμπλίκ – Στέφανος Τσιτσιπάς ATP Masters

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Ρίο Άβε Liga Portugal