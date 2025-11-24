Τέλης Μυστακίδης για ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σήμερα»

Η “εποχή” Τέλη Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ μπορεί να ξεκινήσει ακόμη και σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, αφού φαίνεται ότι λύθηκαν τα προβλήματα της τελευταίας στιγμής και οι υπογραφές είναι θέμα χρόνου.

Η πλευρά του Τέλη Μυστακίδη ανακοίνωσε το γεγονός, μέσα από μία νέα επιστολή προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στην οποία και εκφράζει την ικανοποίησή της για τα νέα στοιχεία για τα χρέη της ομάδας, δηλώνοντας έτοιμος να ολοκληρώσει τη συμφωνία.

Πιο συγκεκριμένα, η επιστολή προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανέφερε τα εξής: «Λάβαμε χθες τα υπολειπόμενα στοιχεία από την Deloitte. Είμαστε ικανοποιημένοι. Επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία και να υπογράψουμε σήμερα».