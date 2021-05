Ο Τζίτζι Μπουφόν ανακοίνωσε το τέλος του από τη Γιουβέντους, αλλά παρότι έχει φθάσει τα 43 του χρόνια, αναμένεται να συνεχίσει κανονικά στο ποδόσφαιρο.

Ο θρυλικός Ιταλός τερματοφύλακας είχε προειδοποιήσει ότι θα φύγει ξανά από τη “βέκια σινιόρα” αν δεν έχει καθόλου χρόνο συμμετοχής και πλέον έκανε γνωστό ότι θα φύγει μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν.

«Νομίζω ότι έχω δώσει τα πάντα για την Γιουβέντους κι έχω λάβει τα πάντα. Έχουμε φτάσει όμως στο τέλος ενός κύκλου και το καλοκαίρι θα αποχωρήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος σε δηλώσεις του.

Gianluigi Buffon has announced he will leave Juventus when his contract expires at the end of the season 👋 pic.twitter.com/5EGLKk8KhY