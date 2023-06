Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί επίσημα ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς την εκκαθάριση του ρόστερ του. Μετά τους Κούρτιτς, Ολιβέιρα και Κεντζιόρα, ήταν η σειρά του του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ να αποχωρήσει και επίσημα από τον Δικέφαλο του Βορρά.

Οι Θεσσαλονικείς αποχαιρέτησαν τον Μπίσεσβαρ, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της ομάδας για επτά χρόνια.

Έπαιξε σε 251 παιχνίδια, σκόραρε 27 φορές, μοίρασε 41 ασίστ και κατέκτησε συνολικά ένα πρωτάθλημα και τρία Κύπελλα Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ.

Thank you for everything #TheArtist #Biseswar!

You are always a part of us! #PAOKFamily 🖤🤍 pic.twitter.com/q8CwuprD9g