Τέλος εποχής για την Μπλάνκα Βλάσιτς (video)

Στα 37 της χρόνια και ταλαιπωρημένη από τους τραυματισμούς, η άλλοτε κορυφαία αθλήτρια του κόσμου στον στίβο, Μπλάνκα Βλάσιτς, ανακοίνωσε την απόσυρσή της από την ενεργό δράση.

Η άλτρια του ύψους από την Κροατία, με τα δύο χρυσά μετάλλια σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και δύο μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες (ένα αργυρό κι ένα χάλκινο) είχε αναδειχθεί αθλήτρια της χρονιάς δύο φορές στην Ευρώπη (2007, 2010) και μία σε παγκόσμιο επίπεδο (2010).

Η Βλάσιτς έχει επίσης το δεύτερο μεγαλύτερο άλμα της ιστορίας (2.08) πίσω μόνο από τη θρυλική Στέφκα Κονσταντίνοβα, ενώ αποτέλεσε ένα από τα πλέον δημοφιλή πρόσωπα του παγκόσμιου στίβου για σχεδόν μία δεκαετία, πριν οι τραυματισμοί επηρεάσουν την καριέρα της.

One of the greatest high jump battles ever.



Happy retirement @blanka_vlasic 🥳 pic.twitter.com/D6tZQMBVAj