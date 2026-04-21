Τέλος η σεζόν για τον Γιώργο Γιακουμάκη του ΠΑΟΚ, υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού

Τους Αλεξάντερ Γερμέγεφ και Ανέστη Μύθου θα έχει για επιλογές στην επίθεση ο Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας betsson αλλά και μέχρι το φινάλε των playoffs της Super League, αφού ο Γιώργος Γιακουμάκης βγήκε νοκ-άουτ.

Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε ένα σημαντικό πλήγμα στο φινάλε της σεζόν, αφού ο Γιώργος Γιακουμάκης υπέστη θλάση β’ βαθμού, κάτι που σημαίνει ότι η αγωνιστική χρονιά τελειώνει πρόωρα για τον Έλληνα επιθετικό.

Την ίδια ώρα, ο Ντέγιαν Λόβρεν αποκόμισε ένα διάστρεμμα από το ντέρμπι με την ΑΕΚ και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά. Αναφορικά με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο Βούλγαρος εξτρέμ συνεχίζει με θεραπεία το πρόγραμμά του.