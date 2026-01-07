Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Τέλος ο Φίλιπ Μαξ από τον Παναθηναϊκό

Δεν υπολογιζόταν από τους πράσινους
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί μετά από 1.5 χρόνο ο Φίλιπ Μαξ.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Φίλιπ Μαξ.

Ο 32χρονος Γερμανός αποκτήθηκε από το “τριφύλλι” τον Αύγουστο του 2024 και φόρεσε τη φανέλα του συλλόγου μόνο σε 11 παιχνίδια.

Προφανώς και δεν βρισκόταν στα πλάνα του Ράφα Μπενίτεφ, με τους πράσινους να ξεφορτώνονται ένα ακόμα συμβόλαιο.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

“Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Μαξ.

Ο Γερμανός αμυντικός ανήκε στο δυναμικό του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2024, καταγράφοντας 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του”.

Αθλητικά
