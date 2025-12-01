Τέλος ο Γιώργος Λιμνιάτης από τον πάγκο του Προμηθέα Πάτρας

Ο Γιώργος Λιμνιάτης ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Προμηθέα Πάτρας, όπως ανακοίνωσε ο πατρινός σύλλογος, με τον Κούρο Σεγκούρα να είναι το ακλόνητο φαβορί για να τον αντικαταστήσει.

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Γιώργο Λιμνιάτη. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε από καρδιάς καλή συνέχεια στην καριέρα του», έγραψαν οι πατρινοί στην ανακοίνωσή τους.

Ο Κούρο Σεγκούρα είναι ο πιθανότερος αντικαταστάτης του Έλληνα προπονητή. Ο Ισπανός έχει εργαστεί ξανά στη GBL. Έχει βρεθεί στον πάγκο του Ιωνικού (2021-22), της ΑΕΚ (2022) και του Κολοσσού Ρόδου (2023-24). Ο Μάριος Μπατής θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο βοηθός του 53χρονου Ισπανού.