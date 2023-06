Παρελθόν από τον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν αποτελεί ο Κριστόφ Γκαλτιέ.

Ο αθλητικός διευθυντής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Κάμπος, ενημέρωσε τον Κριστόφ Γκαλτιέ ότι η συνεργασία τους θα ολοκληρωθεί, καθώς η διοίκηση θέλει να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές ενόψει της νέας σεζόν.

Φαβορί για να τον αντικαταστήσει παραμένει ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος αποχώρησε μεσούσης της σεζόν από την Μπάγερν Μονάχου.

Ο Γκαλτιέ μέτρησε 34 νίκες, έξι ισοπαλίες και 10 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν, κατακτώντας το γαλλικό πρωτάθλημα και το Σούπερ Καπ. Ωστόσο, στο Champions League η Παρί Σεν Ζερμέν απέτυχε παταγωδώς κι αυτός είναι ο κύριος λόγος αποχώρησης του Γάλλου τεχνικού από τον πάγκο της ομάδας.

PSG have fired coach Christophe Galtier after one season at the club, reports @le_Parisien pic.twitter.com/Ffy60BUzAP