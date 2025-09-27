Τέλος ο Πότερ από τη Γουέστ Χαμ – Φαβορί για να τον αντικαταστήσει ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντο

Παρελθόν από τη Γουέστ Χαμ αποτελεί ο Γκρέϊαμ Πότερ, τη θέση του οποίου στον πάγκο της αγγλικής ομάδας αναμένεται να πάρει ο πρώην προπονητής της Νότιγχαμ, Νούνο Εσπιρίτο Σάντο.

Οι διοικούντες την Γουέστ Χαμ ανακοίνωσαν σήμερα (27/9) το τέλος της συνεργασίας τους με τον Γκρέϊαμ Πότερ, λόγω της απογοητευτικής πορείας της ομάδας στη φετινή Premier League, δεδομένου ότι έχει συγκεντρώσει μόλις τρεις βαθμούς σε πέντε αγώνες και βρίσκεται στην 19η θέση της κατάταξης.

«Τα αποτελέσματα και οι εμφανίσεις κατά την διάρκεια του δεύτερου μισού της περασμένης σεζόν και στην έναρξη της σεζόν 2025/26 δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες και το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι μια αλλαγή είναι απαραίτητη για να βελτιωθεί η θέση της ομάδας στην το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται, ότι η Γουέστ Χαμ έχει δεχτεί 13 γκολ στους πέντε αγώνες και έχει την χειρότερη άμυνα στο πρωτάθλημα.

Ο 50χρονος Πότερ, είναι ο πρώτος προπονητής της Γουέστ Χαμ που απέτυχε να έχει διψήφια βαθμολογική συγκομιδή στα πρώτα 10 εντός έδρας παιχνίδια της στην Premier League.

Φαβορί ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντο

Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο είναι το μεγάλο φαβορί για τη θέση. Οι δύο πλευρές έχουν έρθει ήδη σε συμφωνία και στο Νησί γίνεται λόγος για πιθανή παρουσία του στον πάγκο το βράδυ της Δευτέρας, στο εκτός έδρας ματς με την Έβερτον για την 6η αγωνιστική της Premier League.

Ο 51χρονος Πορτογάλος είχε μέχρι πρότινος τα ηνία της Νότιγχαμ, από την οποία αποχώρησε στις 9 Σεπτεμβρίου για να πάρει τη θέση του ο Άγγελος Ποστέκογλου.