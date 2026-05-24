Αθλητικά

Τέλος ο Σάσα Ομπράντοβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα

Ο Σέρβος προπονητής "πλήρωσε" τον αποκλεισμό από την Παρτιζάν στα ημιτελικά της Αδριατικής Λίγκας
Ο Ομπράντοβιτς
EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ολοκληρώθηκε και επίσημα η παρουσία του Σάσα Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα, με την ομάδα γνωστοποιεί τη λύση της συνεργασίας της με τον έμπειρο τεχνικό.

Μέχρι και το φινάλε της σεζόν, ο Μίλαν Τόμιτς θα είναι αυτός που θα καθίσει στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα. Θυμίζουμε ότι οι “ερυθρόλευκοι” του Βελιγραδίου έμειναν εκτός πλέι οφ της Euroleague.

“Ο Ερυθρός Αστέρας ενημερώνει το κοινό ότι ο Σάσα Ομπράντοβιτς δεν είναι πλέον ο πρώτος προπονητής της ομάδας.

Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον προηγούμενο προπονητή για την αφοσίωση και την αφοσιωμένη δουλειά του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον σύλλογό μας”, αναφέρει η ανακοίνωση των Σέρβων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
104
98
96
89
80
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Η απόβαση των ερυθρόλευκων οπαδών στο Telekom Center με μηχανάκια και τρένα - Το pregame του μεγάλου τελικού της Euroleague
Τα βλέμματα όλων στο "T-Center" της Αθήνας για το κορυφαίο φετινό ματς της Euroleague - Το Newsit.gr σας μεταφέρει το κλίμα πριν το μεγάλο τελικό της Euroleague
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το pregame του τελικού του Final Four της Euroleague
Newsit logo
Newsit logo