Τέλος ο Σάσα Ομπράντοβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα

Ολοκληρώθηκε και επίσημα η παρουσία του Σάσα Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα, με την ομάδα γνωστοποιεί τη λύση της συνεργασίας της με τον έμπειρο τεχνικό.

Μέχρι και το φινάλε της σεζόν, ο Μίλαν Τόμιτς θα είναι αυτός που θα καθίσει στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα. Θυμίζουμε ότι οι “ερυθρόλευκοι” του Βελιγραδίου έμειναν εκτός πλέι οφ της Euroleague.

“Ο Ερυθρός Αστέρας ενημερώνει το κοινό ότι ο Σάσα Ομπράντοβιτς δεν είναι πλέον ο πρώτος προπονητής της ομάδας.

Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον προηγούμενο προπονητή για την αφοσίωση και την αφοσιωμένη δουλειά του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον σύλλογό μας”, αναφέρει η ανακοίνωση των Σέρβων.