Με μια… καρδούλα και ένα “σε ευχαριστούμε για όλα” η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε το “διαζύγιο” της με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Επίσημα παρελθόν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελεί ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, με την αγγλική ομάδα να ανακοινώνει το μεσημέρι της Κυριακής (21.11.2021) τη λύση της συνεργασίας των δυο πλευρών.

Στη σχετική ανακοίνωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επισημαίνεται ότι χρέη υπηρεσιακού προπονητή αναλαμβάνει ο Μάικλ Κάρικ.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι οι υπεύθυνοι της ομάδας είναι σε αναζήτηση νέου προπονητή, αλλά με προοπτική να αναλάβει τα ηνία μέχρι και το τέλος της σεζόν.

Η εικόνα της ομάδας δεν έπεισε ποτέ τους φίλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ η χθεσινή (20.11.2021) βαριά ήττα στην έδρα της Γουότφορντ ήταν η… σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και προκάλεσε τις συγκεκριμένες εξελίξει.

Ο 48χρονος Σόλσκιερ αντικατέστησε τον Μουρίνιο το Δεκέμβριο του 2018 και τον περασμένο Ιούλιο είχε υπογράψει για την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2024.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC