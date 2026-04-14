Τέλος ο Χαβιέρ Μασκεράνο από την Ίντερ Μαϊάμι των Λιονέλ Μέσι και Λουίς Σουάρες, αναλαμβάνει ο Γκιγέρμο Όγιος

Πρόωρο φινάλε πήρε η συνεργασία της Ίντερ Μαϊάμι με τον Χαβιέρ Μασκεράνο, με την ομάδα από το MLS να ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Αργεντινό προπονητή, το απόγευμα της Τρίτης (14.04.2026).

Ο Χαβιέρ Μασκρεράνο επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους, για την απόφασή του να πάψει να βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Ίντερ Μαϊάμι, στην οποία αγωνίζονται οι Μέσι, Σουάρες, Μπουσκέτς, Ντε Πολ και Ζόρντι Άλμπα…

Ο Χαβιέρ Μασεράνο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Ίντερ Μαϊάμι το Νοέμβριο του 2024, αντικαθιστώντας τον Τάτα Μαρτίνο. Σε αυτά τα χρόνια παραμονής στην Ίντερ Μαϊάμι, ο Μασκεράνο οδήγησε την ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ στην κατάκτηση της κορυφής της Ανατολικής Περιφέρειας το 2025, καθώς και στην κατάκτηση του MLS Cup για πρώτη φορά στην ιστορία της, με MVP ασφαλώς τον Λιονέλ Μέσι.

Αυτή τη στιγμή, η Ίντερ Μαϊάμι βρίσκεται στην τρίτη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, έχοντας τρεις νίκες στα πρώτα επτά παιχνίδια της σεζόν.

Την τεχνική ηγεσία της ομάδας αναλαμβάνει πλέον ο παλιός προπονητής του Άρη, Γκιγιέρμο Όγιος, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε την ευθύνη της αναπτυξιακής δομής του ποδοσφαιρικού τμήματος του συλλόγου και αποτελεί επιλογή από το εσωτερικό της ομάδας για τη συνέχεια της σεζόν.