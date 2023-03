Απίστευτο συμβάν σε αγώνα διπλού της ATP, με τον Ινδό τενίστα Νίκι Καλιγιάντα Πουνάτσα να βγάζει… άσο στο σερβίς του, χτυπώντας όμως και μία νυχτερίδα.

Παρότι βρήκε κανονικά και την μπάλα, ο Πουνάτσα φαίνεται ότι χτύπησε και μία νυχτερίδα που πέρασε ξαφνικά μπροστά του, στέλνοντάς την και αυτή στην απέναντι πλευρά του φιλέ.

Το σχετικό video έγινε αναμενόμενα viral, ενώ το παιχνίδι διεκόπη προσωρινά για να αντιμετωπιστεί το… πρόβλημα στο κορτ.

It’s not often you see something like this 😱



🇮🇳 @nikikpoonacha hit a… BAT! 🦇#ATPChallenger pic.twitter.com/nFAvzAUEND