Τεράστια γκάφα! Ανακοίνωσαν τον θάνατο του Έντι Τζόνσον κι αυτός τους απάντησε στο twitter (pic)

Σε ένα απίστευτο λάθος υπέπεσε το “Associated Press” καθώς ανακοίνωσε πως ο παλαίμαχος σταρ του ΝΒΑ και του Ολυμπιακού, Έντι Τζόνσον κατέληξε νεκρός σήμερα (4/11), με τον ίδιο όμως να τους απαντάει στο twitter λίγο αργότερα.

Τον θάνατο του Έντι Τζόνσον ανακοίνωσε το παγκοσμίου φήμης πρακτορείο ειδήσεων, “Associated Press” σοκάροντας προς στιγμήν τους πάντες, πριν ο 61χρονος πρώην σταρ του ΝΒΑ και του Ολυμπιακού, εμφανιστεί και απαντήσει με σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του Μέσου στο twitter.

Αφού μάλιστα ενημέρωσε ότι είναι καλά στην υγεία του, απείλησε με μηνύσεις αν τυχόν η ανάρτηση δεν διαγραφεί άμεσα.

Eddie Johnson, the two-time All-Star for the Atlanta Hawks whose career was shortened by arrests that led to a ban from the NBA and life sentence in prison, has died. He was 65. https://t.co/Pe4KGUadeH