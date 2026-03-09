Τερματισμός Μαραθωνίου για ταινία, με επική αντεπίθεση στα τελευταία μέτρα, νικητή στο νήμα και κατάρρευση

Οριακή και ταυτόχρονα εντυπωσιακή νίκη στον Μαραθώνιο του Λος Άντζελες για τον Νέιθαν Μάρτιν. Ο Αμερικανός εξαπέλυσε την αντεπίθεσή του στα τελευταία μέτρα και νίκησε πάνω στον τερματισμό τον Κενυάτη Μάικλ Κιμάνι Καμάου
Ο 36χρονος Νέιθαν Μάρτιν έκοψε πρώτος το νήμα στη Σάντα Μόνικα με χρόνο 2:11:18. Μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου βρέθηκε ο Μάικλ Κιμάνι Καμάου. Η διαφορά αυτή, ήταν αρκετή για να κρίνει το νικητή του Μαραθωνίου του Λος Άντζελες.
Το τέλος του αγώνα μπορεί κάλιστα να γίνει μέρος σε ταινία του Χόλιγουντ. Ο Καμάου είχε καταφέρει να αποσπαστεί, αλλά δεν κατανάλωσε καθόλου υγρά κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Το αποτέλεσμα αυτής της καθοριστικής απόφασης, ήταν ο Κενυάτης να μείνει από δυνάμεις στα τελευταία μέτρα και να καταρρεύσει στο έδαφος αμέσως μετά τον τερματισμό (σχεδόν, έκανε βουτιά), με τους διασώστες να τον απομακρύνουν με φορείο.
Ο Μάρτιν, εκμεταλλευόμενος την αγωνιστική πτώση του Κενυάτη, ολοκλήρωσε μια επική ανατροπή την ύστατη στιγμή.
NEW: American Nathan Martin wins the closest Los Angeles Marathon in race history, beating Kenya’s Michael Kimani Kamau by just 00.01 seconds.— Collin Rugg (@CollinRugg) March 9, 2026
Martin was seen chasing down Kamau at the end of the race.
“I made an actual move five miles out… when I saw no one else was picking… pic.twitter.com/5BCvZpfrec
Αυτό το φινάλε ξεπερνά κάθε προηγούμενο σε μεγάλους Μαραθωνίους, όπως το “θρίλερ” του Τόκιο το 2025 (νίκη του Σίμπου για 3 εκατοστά) και της Νέας Υόρκης (νίκη του Κιπρούτο για 0.16).