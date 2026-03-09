Αθλητικά

Τερματισμός Μαραθωνίου για ταινία, με επική αντεπίθεση στα τελευταία μέτρα, νικητή στο νήμα και κατάρρευση

Ο Αμερικανός Νέιθαν Μάρτιν επικράτησε μετά από ένα συγκλονιστικό σπριντ
ΦΩΤΟ Ronaldo Bolanos
ΦΩΤΟ Ronaldo Bolanos / Los Angeles Times via Getty Images

Οριακή και ταυτόχρονα εντυπωσιακή νίκη στον Μαραθώνιο του Λος Άντζελες για τον Νέιθαν Μάρτιν. Ο Αμερικανός εξαπέλυσε την αντεπίθεσή του στα τελευταία μέτρα και νίκησε πάνω στον τερματισμό τον Κενυάτη Μάικλ Κιμάνι Καμάου

Ο 36χρονος Νέιθαν Μάρτιν έκοψε πρώτος το νήμα στη Σάντα Μόνικα με χρόνο 2:11:18. Μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου βρέθηκε ο Μάικλ Κιμάνι Καμάου. Η διαφορά αυτή, ήταν αρκετή για να κρίνει το νικητή του Μαραθωνίου του Λος Άντζελες.

Το τέλος του αγώνα μπορεί κάλιστα να γίνει μέρος σε ταινία του Χόλιγουντ. Ο Καμάου είχε καταφέρει να αποσπαστεί, αλλά δεν κατανάλωσε καθόλου υγρά κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Το αποτέλεσμα αυτής της καθοριστικής απόφασης, ήταν ο Κενυάτης να μείνει από δυνάμεις στα τελευταία μέτρα και να καταρρεύσει στο έδαφος αμέσως μετά τον τερματισμό (σχεδόν, έκανε βουτιά), με τους διασώστες να τον απομακρύνουν με φορείο.

Ο Μάρτιν, εκμεταλλευόμενος την αγωνιστική πτώση του Κενυάτη, ολοκλήρωσε μια επική ανατροπή την ύστατη στιγμή.

Αυτό το φινάλε ξεπερνά κάθε προηγούμενο σε μεγάλους Μαραθωνίους, όπως το “θρίλερ” του Τόκιο το 2025 (νίκη του Σίμπου για 3 εκατοστά) και της Νέας Υόρκης (νίκη του Κιπρούτο για 0.16).

Αθλητικά
