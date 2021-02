Τέταρτος ο Αντετοκούνμπο στην ψηφοφορία για το All Star Game του NBA (pic)

Το NBA ανακοίνωσε τα δεύτερα αποτελέσματα από την ψηφοφορία για το All Star Game της διοργάνωσης και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην 4η θέση των ψήφων, μεταξύ όλων των παικτών.

Ο Greek Freak ήταν στην πρώτη δυάδα τα τελευταία χρόνια, όμως η επιστροφή των Κέβιν Ντουράντ και Στεφ Κάρι από τους τραυματισμούς τους, σε συνδυασμό με την αποτυχία των Μιλγουόκι Μπακς στα πλέι οφ, τον έχουν ρίξει πλέον κατά δύο θέσεις στην… αγάπη του κοινού.

Ο Αντετοκούνμπο είναι δεύτερος στην Ανατολική Περιφέρεια με 3,282 εκατομμύρια ψήφους, πίσω από τον Ντουράντ που προηγείται με 4,234 εκατομμύρια ψήφους. Πρώτος σε όλο το NBA είναι ο Λεμπρόν Τζέιμς με 4,369 εκατομμύρια ψήφους, ενώ πίσω του στη Δύση και τρίτος στο σύνολο, είναι ο Κάρι με 4,033 εκατομμύρια ψήφους.

