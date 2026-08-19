Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Δεν περνάει καν από το μυαλό μου να μην είμαστε στο Mundobasket»

Η Εθνική μπάσκετ προετοιμάζεται για τις κρίσιμες αναμετρήσεις της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Mundobasket με Ουκρανία (28/08/26, 19:00) και Ισπανία (31/08/26, 19:00), με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να δίνει το παρών.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στις δηλώσεις που έκανε για τις δύο αναμετρήσεις της Εθνικής μπάσκετ για τα προκριματικά του Mundobasket ανέφερε ότι δεν περνάει καν από το μυαλό του ότι η «επίσημη αγαπημένη» δεν θα είναι στην τελική φάση της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Θανάση Αντετοκούνμπο

«Τι πρέπει να προσέξει και τι δεν πρέπει να προσέξει δεν νομίζω ότι έχει σημασία για την Εθνική. Ξέρουμε ποιο είναι το deal. Πρέπει να πάμε να κερδίσουμε. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα και τα προηγούμενα δύσκολα ήταν. Πρέπει να συγκεντρωθούμε, ένα παιχνίδι τη φορά και να θέσουμε τον δικό μας ρυθμό. Εννοείται πως πρέπει να προετοιμαστούμε, το θέμα είναι άλλο.

Πρέπει εμείς να μπούμε σε κατάσταση αγώνα. Να προετοιμαστούμε πρώτα από όλα σωματικά και μετά ψυχικά. Άμα δεν ήμασταν εδώ θα ήμασταν σε προετοιμασία με τις ομάδες μας, οπότε είναι λογικό να είσαι σε μία περίοδο στην οποία χτίζεις. Εγώ είμαι πάντα πολύ θετικός και το βλέπω σαν ένα άλλο παιχνίδι, αλλά καταλαβαίνω σίγουρα τη σοβαρότητα.

Είναι Εθνική, είτε παίζουμε αυτά τα παιχνίδια, είτε άλλα, πρέπει να τα προσεγγίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Δεν περνάει καν από το μυαλό μου (σ.σ. να μην είμαστε στο Mundobasket), δεν το έχω σκεφτεί καν. Και ατομικά και σαν ομάδα, έχω παίξει δύο Mundobasket, τρία Eurobasket. Στο μυαλό μας είναι τι θα κάνουμε σήμερα στην προπόνηση».