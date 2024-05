Θανάσης Αντετοκούνμπο: Έπαθε ρήξη αχίλλειου τένοντα και θα μπει χειρουργείο – Χάνει το προολυμπιακό

Σοκ για τον Θανάση Αντετοκούνμπο! Ο φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς και της Εθνικής Ελλάδας υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα και πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, όπως ανέφερε ο Shams Charania του «The Athletic».

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έχει πολύ δρόμο μπροστά του για να επανέλθει από τη ρήξη αχίλλειου τένοντα και σίγουρα χάνει το προολυμπιακό τουρνουά που θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από τις 2 έως τις 7 Ιουλίου.

Τη φετινή σεζόν ο Θανάσης αγωνίστηκε σε 34 παιχνίδια με τους Μιλγουόκι Μπακς στο NBA, με απολογισμό 0.9 πόντους, 0.4 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ κατά μέσο όρο ανά 4.6 λεπτά.

Milwaukee Bucks forward Thanasis Antetokounmpo has sustained a torn Achilles tendon and will undergo surgery, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/ujTno6wJJ0